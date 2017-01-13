ФАС готовит новый вид оборотных штрафов

За то, что компании не впускают «рейд на рассвете»

Особо циничные руководители захлопывают двери перед носом и кричат сотрудникам: «выключайте компьютры и уничтожайте документы, штрафы компенсирую премией», рассказывает начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Тенишев. Сейчас максимальный штраф за это - 10 000 руб.

«Мы решили предложить правительству, и будем этого добиваться, принять новую законодательную норму - противодействие проверке ФАС автоматически означает сразу наложение оборотного штрафа безо всякого расследования», - сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев в пятницу (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал это законом имени Lenovo, потому что эта компания не пустила проверку ФАС.

Законопроект разрабатывается, он пока не вносился в правительство, поясняет представительница ФАС. Если он будет принят, то компанию Lenovo он уже не затронет, поскольку не будет иметь обратной силы, уточнила представительница службы.

Китайской Lenovo ФАС заинтересовалась в середине ноября прошлого года. Ее и американскую Hewlett-Packard антимонопольное ведомство заподозрило в картельном сговоре при поставках персональных компьютеров в госсектор. Поводом заподозрить картельный сговор стали госзакупки персональных компьютеров, в которых участвовали поставщики продукции HP и Lenovo, говорит представительница ФАС: речь идет более чем о десятке аукционов федерального и регионального уровней почти на миллиард рублей.

В конце ноября ФАС возбудила дело по подозрению в картельном сговоре против шести поставщиков компьютерной техники – ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «Крок инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус». Эти компании подозреваются в антиконкурентном соглашении на электронном аукционе на поставку техники для ГАС «Выборы». Аукцион проводило ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Lenovo препятствовала проверке – «видимо, есть что скрывать», передавал в ноябре ТАСС слова Тенишева. ФАС предъявляла Lenovo предписание дать доступ к информации, передавал слова сотрудников Lenovo, присутствовавших при проверке, вице-президент Lenovo по Восточной Европе Глеб Мишин. Сотрудники ФАС не сообщили конкретной причины проверки и Lenovo затруднилась предоставить им информацию, говорил Мишин.

В конце декабря ФАС и вовсе возбудила против Lenovo дело об административном правонарушении, поскольку та, как говорится в сообщении ФАС, систематически сопротивляется проверке: затягивает предоставление запрошенных документов или дает неполную информацию. Каждый такой случай, не только с учетом отказа впустить, но и с учетом отказа предоставить затребованные документы, может обойтись в 500 000 руб., писала ФАС.

По сообщению ФАС, «Крок инкорпорейтед» тоже сопротивлялась выездной проверке, 21 декабря прошлого года не пустив инспекцию ФАС в свои помещения. В итоге ФАС смогла попасть внутрь лишь после приезда сотрудников полиции, что затруднило проверку. Поэтому ФАС завела административное дело и против «Крок инкорпорейтед», пишет служба. Сотрудники ФАС прибыли в офис «Крок инкорпорейтед» для повторной проверки одного из подразделений маркетинга компании, однако не сумели подтвердить легитимность своих действий, говорит замдиректора компании Вероника Гименез. По ее словам, «Крок инкорпорейтед» запросила документы, подтверждающие право на осмотр, «но, к сожалению, предъявить их инспекторы ФАС смогли только через час и в присутствии сотрудников полиции». «После получения представителями "Крок" соответствующих документов сотрудники ФАС беспрепятственно прошли в помещения офиса», - рассказывает Гименез.

Мишин уверял «Ведомости», что Lenovo не могла быть вовлечена в такую деятельность, поскольку ведет поставки через дистрибуторов и партнеров. Максимум – компания может транслировать им скидку для того или иного конечного потребителя, говорил он.

В пятницу Мишин отказался от комментариев.

Новый штраф предполагается ввести для компаний, которые препятствуют проверкам при подозрении в картельных сговорах, где речь идет о нарушениях на сотни миллионов и сотни миллиардов рублей, а основной способ собрать доказательства - «рейд на рассвете», объясняет Тенишев. Если компания успевает уничтожить доказательства, то «рейды на рассвете» теряют смысл.

Поэтому предлагается, чтоб штраф был не 10 000 руб., а гораздо более существенный, максимальный размер обсуждается, он будет меньше, чем оборотный штраф за само нарушение (до 15%). «Я бы предложил размер такого штрафа до 3% годовой выручки компании», - уточнил Тенишев.

Такие «оборотные» штрафы есть в других странах. Так, в ЕС максимальный штраф за воспрепятствование проверке составил 65 млн евро, а в Японии за отказ от сотрудничества с антимонопольной службой предусмотрена уголовная ответственность до трех лет, говорит Тенишев. Можно было бы пойти по пути ФТС или судебных приставов: получить силовые полномочия, создать собственные силовые подразделения, вскрывать помещения и конфисковывать компьютеры и документы. ФАС не нужны силовые методы и поэтому служба предлагает более цивилизованное решение, рассуждает Тенишев.