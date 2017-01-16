Минтруд решил осложнить перевод пенсионных накоплений

Минтруда в начале декабря направило в Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Пенсионный фонд России (ПФР) проект постановления правительства (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором предлагает исключить идентификацию независимыми удостоверяющими центрами застрахованного лица при переводе пенсионных накоплений из ПФР в частный пенсионный фонд (НПФ) и обратно, а также из одного НПФ в другой.

Как указывается в приложенном письме Минтруда, проект поправок в постановление правительства «О порядке установления личности и проверки подлинности подписи застрахованного лица» от 20 декабря 2012 г. был размещен на портале правовой информации. Однако на первую половину понедельника 16 января на сайте отсутствовал сам текст предлагаемых министерством изменений.

Согласно поправкам Минтруда, предлагается исключить возможность формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и идентификации личности граждан в независимых удостоверяющих центрах при переводе своих пенсионных накоплений. ПФР должен будет устанавливать личность застрахованного лица и проверять его подпись только с использованием портала госуслуг и личного кабинета на сайте ПФР, тогда как сейчас Пенсионный фонд России осуществляет это через «информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

В пояснительной записке Минтруда утверждается, что проверка электронной подписи «с использованием средств информационной системы многочисленных аккредитованных удостоверяющих центров, выдававших сертификаты ключей проверки электронной подписи, является нецелесообразной», поскольку перевод клиентов в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) происходит через портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а проверка электронной подписи осуществляется участниками межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно. При этом в Пенсионном фонде России есть собственные средства электронной подписи – функции головного удостоверяющего центра исполняет Минкомсвязи.

В пресс-службе Минтруда заявили, что предлагаемые новеллы позволят исключить ситуации, когда граждане намеренно вводятся в заблуждение при переводе пенсионных накоплений: «Известны ситуации, когда при заключении договора между застрахованным лицом и НПФ через аккредитованные удостоверяющие центры направляется (подтверждается) заявление о досрочном переходе к новому страховщику или его смене. При этом представителями НПФ в случае досрочного перехода к другому страховщику не всегда разъясняются гражданам последствия такого перехода. В результате чего граждане оказываются в ситуации, когда теряется инвестиционный доход за предыдущий период при таком досрочном переходе».

Минфин и Минэкономразвития направили отрицательный отзывы (есть в распоряжении «Ведомостей») на предлагаемые поправки Минтруда. Как утверждается в письме за подписью заместителя министра финансов Алексея Моисеева от 12 декабря, ограничение возможности подачи документов в электронной форме с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц», противоречит закону «О НПФ» и постановлениям правительства. Также, как утверждается в документе, предложение ограничить идентификацию электронной подписи независимыми удостоверяющими центрами противоречит постановлению правительства «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления», согласно которому проверка электронной подписи производится «с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра... либо... аккредитованного удостоверяющего центра», при этом в процессе проверки к единому сервису могут обращаться и аккредитованные удостоверяющие центры. Однако в отзыве указывается, что эта позиция Минфина является предварительной, поскольку проект постановления пока не был размещен на портале правовой информации.

В Департаменте коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ в ответ на запрос отраслевой саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) отметили, что регулятор не наделен полномочиями по нормативным актах, за исключением таковых ЦБ, однако подчеркнули, что закон «О НПФ» не устанавливает запрет на заключение фондом с застрахованным лицом договоров по пенсионным накоплениям в электронной форме.

По мнению президента НАПФ Константина Угрюмова, действия социального блока Правительства направлены на сокращение объема переходов застрахованных лиц из ПФР в НПФ. «Инициатива Минтруда перечеркнет более чем двухлетнюю работу отрасли по внедрению технологии ЭЦП на базе своих фондов и уполномоченных представителей», – указал он.

«При регистрации на портале госуслуг одним из способов подтверждения личности физлица является именно ЭЦП. Тут возникает некий парадокс: у застрахованного есть возможность использовать ЭЦП для регистрации на госуслугах, чтобы подать заявление о смене НПФ, однако подписать его с помощью ЭЦП в удостоверяющем центре он не может», – рассказал генеральный директор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий. Он указал, что в случае принятия предложений Минтруда процедура перехода из фонда в фонд станет более затратной по времени: «Процесс оформления ОПС вместо одной процедуры (подписать пакет документов) превращается в две: теперь нужно будет оформить пакет, подать заявление (через госуслуги, в ПФР или заверить ЭЦП у нотариуса)». По мнению Вьюницкого, консервация базы и фактический блок переходов могут быть выгодны фондам, уже набравшим значительную клиентскую базу. «Фонды, ограничившие привлечение новых клиентов, а также те, кто пополняет базу лишь для компенсации оттока, также окажутся в плюсе. Серьезной проблемой это нововведение может стать для растущих фондов, поскольку ЭЦП был самым простым и технически отработанным способом подачи заявления на переход», – отметил топ-менеджер НПФ.

«Минтруд в настоящее время изучает представленные замечания и предложения. В ближайшее время будет осуществлена их проработка с ПФР исходя из фактических данных реализации изменяемой нормы», - заявили в пресс-службе министерства. В ПФР отказались от комментариев. В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор ответит авторам инициативы после ее изучения. В Минкомсвязи и Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».