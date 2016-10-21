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Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Накопительные маневры

Перевод пенсионных накоплений из фонда в фонд может быть усложнен

Граждан будут уведомлять о риске потери инвестиционных накоплений
Миграция граждан между пенсионными фондами может быть ограничена
Миграция граждан между пенсионными фондами может быть ограничена
Евгений Разумный / Ведомости

На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в среду обсуждался вопрос о переводе гражданами пенсионных накоплений из одного частного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из НПФ в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом на круглом столе в Общественной палате сообщил председатель совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. «Насколько я знаю – не очень корректно об этом говорить, поскольку я отсутствовал [на совещании], – на нем было принято принципиальное решение о том, чтобы упорядочить процедуру переходов [застрахованных лиц], обеспечив их максимальное информирование», – заявил он.

Представитель секретариата Шувалова сказал лишь, что на совещании у первого вице-премьера обсуждался вопрос повышения информированности граждан о переходах между НПФ. По его словам, Шувалов поручил Минфину доработать законопроект, уточнив формулировки о гарантиях прав граждан.

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Основной вопрос дискуссии – должен ли обращаться гражданин для перехода в другой фонд в тот, в котором застрахован. Сейчас для смены фонда застрахованному лицу необходимо обратиться в ПФР. Сделать это можно тремя способами – напрямую, подать документы в электронном виде с использованием электронной подписи или же заверив документ у нотариуса и отправив его по почте в ПФР. Законопроект, обязывающий граждан информировать о переходе именно тот фонд, в котором сейчас находятся их накопления, подготовлен Минфином еще весной.

Массовая миграция

В 2015 г. сменили пенсионный фонд 7,4 млн человек. Из ПФР в НПФ перешли чуть более 4 млн человек, поменяли частный пенсионный фонд свыше 3 млн застрахованных лиц и 100 000 граждан решили вернуться в ПФР.

Нынешняя система перехода из одного фонда в другой «не идеальна и порождает достаточное количество споров», заявил заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин. По его словам, регулятор поддерживает модель, при которой гражданин, принявший решение о переходе в другой фонд, должен будет в обязательном порядке обратиться в тот фонд, который управляет его пенсионными накоплениями. При этом он должен будет согласовать – в электронном виде или через подпись – сознательную потерю инвестиционного дохода.

«Принципиального решения о том, что гражданин должен обратиться в пенсионный фонд, где он застрахован, для смены фонда, пока нет», – говорит источник, знакомый с ситуацией.

Принципиальная позиция Шувалова – чтобы ограничения при переходе не носили обременительный характер для граждан, говорит человек, знающий об итогах совещания от одного из его участников. «Претензии к нынешнему виду законопроекта ранее в заключениях на законопроект высказывали практически все ведомства, включая государственно-правовое управление президента. Они указывали на необходимость его доработки перед принятием заключения правительства и внесением в Госдуму, – утверждает собеседник «Ведомостей». – Шувалов выступил за то, чтобы мнение всех заинтересованных сторон было учтено». «Речь идет не о принципиальных, а о технических моментах – правках, очень важных для наших граждан. Было принято решение доработать формулировки законопроекта», – говорит представитель секретариата Шувалова.

«Сегодня более 95% заявлений в ПФР от застрахованных лиц приходит на досрочную смену страховщика – у этих граждан существует риск потери части инвестиционного дохода на их пенсионные накопления, – заявил представитель ПФР. – ПФР поддержит любую схему, при которой гражданин будет тщательно информироваться об этих рисках».

«Гражданина нужно защитить от необоснованного, необдуманного перехода из одного фонда в другой. Он ведь не знает, что если это происходит чаще чем раз в пять лет, то он теряет весь инвестиционный доход от размещения его средств. Эта задача решается законопроектом, который будет, я надеюсь, в ближайшее время рассматриваться в Госдуме», – заявил Беляков.

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В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) также согласны с законодательным закреплением информирования застрахованных лиц о порядке и возможных рисках перехода из фонда в фонд. «Принятие решения о смене страховщика застрахованным лицом должно быть осознанным, с полным пониманием разницы между переходами – срочным или досрочным. Финансовые последствия, связанные с потерей инвестиционного дохода, должны быть максимально прозрачными», – говорит первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик.

С позицией ЦБ не согласен директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

«Данная инициатива порождает чрезмерные сложности для застрахованного лица. Сейчас и так переход из фонда в фонд достаточно сложен – нужна цифровая подпись или личное посещение ПФР либо же нотариуса», – спорит он. По его мнению, было бы достаточно ограничиться заявлением гражданина о том, что он оповещен о потере инвестиционного дохода. «Иногда даже физически сложно найти нынешнего своего страховщика», – объясняет он.

«Главное – чтобы человек не стал «пенсионным рабом» одного фонда. Переход из одного НПФ в другой не должен быть обставлен искусственными барьерами, – отмечает Эрлик. – Поэтому новый порядок должен быть максимально доступен и удобен для граждан на всей территории России».

«Мы выступаем за информирование граждан о потере инвестиционного дохода», – говорит гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее словам, она не знакома с новым проектом, поэтому не может комментировать его. «Дьявол кроется в деталях», – резюмировала Морозова.

Представители Минтруда, Минфина и Счетной палаты вечером в четверг не ответили на запросы «Ведомостей».

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