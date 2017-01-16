Состояние восьми сверхбогачей сравнялось с капиталами беднейшей половины человечества

Восемь богатейших людей мира (см. врез) владеют $426 млрд. Такой же суммой располагает беднейшая половина человечества, говорится в отчете Oxfam (международное объединение организаций, занимающихся борьбой с бедностью). Еще в 2014 г. беднейшую часть населения уравновешивали 85 богачей.

С 1988 по 2011 г. доходы 10% самых бедных людей выросли меньше чем на $65 (примерно на $3 в год), а 1% богатейших людей планеты – в 182 раза. После мирового кризиса последние богатели еще быстрее: в 2009–2016 гг. совокупный капитал 793 из них ежегодно рос на 11%. При сохранении таких темпов уже к 2036 г. 500 богатейших людей будут владеть $2,1 трлн (или ВВП Индии с населением в 1,3 млрд людей). А к 2041 г. на Земле может появиться первый триллионер, прогнозирует Oxfam.

Похожие оценки в своем последнем отчете приводил Credit Suisse: более половины мирового благосостояния (50,8%) приходится на 1% сверхбогатых людей, более трех четвертей (77,7%) – на 5% наиболее богатых, почти 90% – на 10% наиболее обеспеченных. При этом самые бедные 20% населения – чистые должники: в среднем на каждый $1 у них $10,5 долгов. По прогнозам Всемирного банка, при таком распределении доходов искоренить нищету к 2030 г. не получится.

Сейчас около 10% людей тратят меньше $1,9 в день, а каждый девятый человек голодает, пишет Oxfam. Порядка 3 млрд человек находятся за чертой бедности – без минимального дохода, необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни. По данным ООН, к середине века население достигнет 9,7 млрд человек. Но замедлится рост населения в развитых странах, а в развивающихся, где как раз проживают беднейшие люди, ускорится.

Главные богачи​ Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс: его состояние, согласно данным Forbes, оценивается в $75 млрд. В отчете также называются создатель Facebook Марк Цукерберг (с состоянием в $44,6 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), медиамагнат Майкл Блумберг ($40 млрд), создатель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($50 млрд), сооснователь Oracle Ларри Элисон ($43,6 млрд), а также основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд).

Рост имущественного неравенства – один из рисков, о которых эксперты предупреждают уже много лет подряд. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) ставили его на 1-е место среди наиболее вероятных рисков в 2012–2014 гг., в 2016 г. эти риски реализовались – рост неравенства спровоцировал масштабные политические изменения. В своем последнем исследовании ВЭФ рассчитал индекс всестороннего развития (IDI) – в половине из 103 стран за последние пять лет он снизился, в 42% это произошло даже на фоне роста ВВП. В основном из-за неравенства доходов населения, которое увеличилось за последние пять лет в среднем на 6,3%.

Рост неравенства мешает и росту самой экономики, предупреждают эксперты ВЭФа. По расчетам МВФ, при росте доходов богатейших слоев населения на 1% ВВП страны за пять лет снижается на 0,08 п. п., а при росте доходов беднейших – растет на 0,38 п. п. По оценкам ОЭСР, увеличение коэффициента Джини (показатель расслоения общества по уровню доходов) на 3 пункта приводит к снижению экономического роста на 0,35 п. п. в год.

Риски, связанные с неравенством, будут только расти, предупреждают эксперты ВЭФа. Стимулировать развитие мог бы умеренный рост неравенства при работающих социальных институтах, когда менее богатые слои общества могут нарастить свое благосостояние. Но для этого нужно обеспечивать инклюзивный рост, призывают эксперты ВЭФа.