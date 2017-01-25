Перехода на адресную социальную поддержку в скором времени не произойдет

Замену социальной поддержки адресными мерами чиновники обсуждают давно, но никак не договорятся о критериях нуждаемости, а без них адресность не заработает. Свое видение есть и у экономического, и у социального блоков, о переходе на адресные меры не раз говорил президент Владимир Путин.

Сейчас на социальную защиту федеральный и региональные бюджеты тратят около 2,7% ВВП – 2,23 трлн руб. в 2015 г. (без пенсий и страховых выплат): это около 9% всех их расходов. Но количество бедных растет: с 15,5 млн человек в 2013 г. до 19,1 млн в 2015 г., подсчитал Росстат. Соцпомощь малоэффективна, беднейшие 20% получают лишь четверть ресурсов, подсчитал Всемирный банк, а кроме того, она запутанна: только на федеральном уровне ее 500 видов, а на региональном они еще и хаотичны. Повышение адресности до 50–60% снизило бы бедность на 20–30%, считают во Всемирном банке.

Федеральные меры поддержки размазаны тонким слоем по различным категориям получателей, сетует чиновник Минфина: нужно законодательно закрепить понятие «нуждаемость», ввести единые критерии и порядок оценки доходов и имущества, свести воедино данные обо всех получателях, а уж потом переходить на адресные формы.

Говорить о переходе на адресность было бы неправильно, спорят в Минтруде: пособия и другие виды соцподдержки предоставляются конкретному гражданину. Адресная соцподдержка не имеет отношения к месту проживания человека, а подразумевает целевой, точечный характер помощи нуждающимся, говорит эксперт, участвующий в обсуждении. В законе понятия «критерий нуждаемости» нет и регионы трактуют его сами, знает он: в одном случае это имущественное положение или доходы, в другом – состояние здоровья, в третьем – трудная ситуация, вызванная внешними факторами, в четвертом – семейные обстоятельства, например рождение ребенка.

В качестве критерия нуждаемости называют еще и проживание в отдаленных населенных пунктах или отсутствие прав на иные меры соцподдержки, а также плохие жилищные условия, перечисляет он. Из-за пробелов в законодательстве перевести соцподдержку на адресную форму в краткосрочной перспективе не получится, констатирует представитель Минфина.

Как платят Доля мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме с учетом критериев нуждаемости, варьируется от 7,1% в Москве до 73,3% в Чувашской республике, проанализировал Минтруд.

В начале декабря 2016 г. Минтруд опубликовал проект методики, как региональным и местным властям оценивать критерии нуждаемости. Документ дорабатывается, говорят в Минтруде. Сейчас основной критерий нуждаемости таков: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе (см. врез). Новая методика Минтруда предлагает сопоставлять среднемесячный доход за три последних месяца со среднемесячным значением прожиточного минимума за тот же период.

Целесообразнее оценивать доходы не гражданина, а домохозяйства и не за месяцы, а за год, чтобы устранить сезонные колебания в доходах семей, говорит эксперт.

В адресности соцподдержки могут быть заинтересованы власти – из-за бюджетных проблем, считает директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова. Регионы через критерии нуждаемости в основном сокращают поддержку семьям с детьми, а не ветеранам труда или другим группам с заслугами, писали эксперты НИФИ: делается это для экономии бюджетных денег.

Критерий нуждаемости неприменим к выплатам по социальному страхованию (пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком), за заслуги (например, ветеранам), пострадавшим в катастрофах (например, чернобыльцам), инвалидам, перечисляет Минтруд. Наличие особых заслуг перед государством или ущерба здоровью либо имуществу не исключает адресности: принадлежность получателя к такой категории не означает нуждаемости, спорит эксперт. Такие выплаты не носят целевого характера и нет гарантии, что они пошли на то, на что предназначались, указывает он: эффективнее переходить на лекарственное страхование, медицинские сберегательные счета, а выплаты на питание детей заменить целевыми потребительскими субсидиями.

Совокупный дефицит доходов всех малоимущих составляет порядка 1% ВВП, писал НИФИ: адресные меры (на которые расходуется 0,4% ВВП) играют в этом сокращении минимальную роль. Если бы хотя бы 29% расходов (из 2,7% ВВП, тратящихся на соцподдержку) попадало бедному населению, проблему бедности удалось бы решить, считают эксперты.