В новом реестре недвижимости не хватает границ регионов и городов

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть всего 6,8% сведений о границах между регионами (26 из 380), 46% - о границах муниципальных образований и 14% - населенных пунктов, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Полностью границы есть только у четырех регионов: у Бурятии, Саха (Якутии), Ямало-Ненецкого автономного округа и Амурской области. И еще у Хабаровского края, Владимирской, Иркутской, Новгородской и Московской областей, а также Москвы они внесены частично.

Полностью отсутствует в ЕГРН информация о границах между регионами, расположенными в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах, пишет Росреестр. Также совсем нет информации о границах муниципальных образований в Карачаево-Черкессии, Республике Крым, Приморском крае, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курганской, Магаданской, Пензенской, Ростовской, Томской областях, Чукотского автономного округа, Москвы и Севастополя.

Это не связано с объединением двух баз данных (Единого реестра прав и Государственного кадастра недвижимости) в новый ЕГРН.

Установление границ между регионами - обязанность региональных органов власти, уточняет Росреестр в сообщении. Росреестр только вносит поступающие от них данные. Администрации соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр. Для регионов установление границ тоже выгодно, потому что может расширить налоговую базу, поскольку вовлечет в оборот земли, следует из сообщения Росреестра.

Это очень сложная задача и дело не только в том, что расходы на кадастровые работы лежат на регионах, замечает президент НП «Экспертный совет» Алексей Каминский. Есть много спорных территорий, а порядка устранения споров нет - этот вопрос может выноситься и на федеральный уровень, объясняет он.

Отсутствие границ создает риски для частных собственников, которые приобрели объекты недвижимости после внесения изменения в территориальные границы - если участок был приобретен у одного региона, а затем перешел в другой, сделка может быть признана недействительной, говорит директор департамента налогового и юридического консультирования Consul Group Михаил Краснов. Проблема и в том, что владельцы пограничных участков просто не понимают, к властям какого региона им обращаться, но часто это не понимают и сами власти, говорит Каминский.

Из-за такой неопределенности сделок по участкам, расположенным на границах регионов и городов, почти не бывает, отмечает Краснов. Много спорных моментов может быть вокруг границ новой Москвы, предупреждает он.