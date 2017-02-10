Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Всесистемный «Ростех»

«Ростех» может получить контракт и на систему продажи госимущества

Торговать государству предлагается там же, где покупает
Поддерживать систему торгов будет «дочка» «Ростеха» – «РТ – проектные технологии»
Поддерживать систему торгов будет «дочка» «Ростеха» – «РТ – проектные технологии»
Е. Разумный / Ведомости

Данные о торгах должны храниться в той же системе, что и о закупках, предлагает законопроект Минэкономразвития (опубликован на regulation.gov.ru). Он предусматривает включение в закон о госзакупках правил проведения торгов госимуществом. Существующие сейчас два отдельных портала должны быть объединены, торги переведены в электронный вид и проводиться на универсальных площадках (см. врез). Закон по проекту может заработать 1 июля 2018 г.

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