«Ростех» может получить контракт и на систему продажи госимущества

Поддерживать систему торгов будет «дочка» «Ростеха» – «РТ – проектные технологии»
Е. Разумный / Ведомости
Данные о торгах должны храниться в той же системе, что и о закупках, предлагает законопроект Минэкономразвития (опубликован на regulation.gov.ru). Он предусматривает включение в закон о госзакупках правил проведения торгов госимуществом. Существующие сейчас два отдельных портала должны быть объединены, торги переведены в электронный вид и проводиться на универсальных площадках (см. врез). Закон по проекту может заработать 1 июля 2018 г.