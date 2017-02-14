В Смольном ожидают роста ВРП на 3% в ближайшие 18 лет

До 2035 г. физический объем ВРП Петербурга в сопоставимых ценах будет ежегодно расти примерно на 3%, доля инвестиций в основной капитал увеличится с 18 до 20% ВРП, а номинальная зарплата будет расти примерно на 5% в год, сообщила на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова. Кроме базового сценария развития она представила еще два - «базовый плюс» и «целевой». «Базовый плюс» предусматривает ежегодный темп роста ВРП до 4,5%, доли инвестиций в ВРП - до 22%. «Целевой» предполагает самое оптимистическое развитие событий: ВРП будет расти на 5%, доля инвестиций в ВРП увеличится до 25%.

По словам Ульяновой, основной прирост ВРП обеспечат фармацевтическая промышленность, ИТ и туристическая отрасль. Доля фармацевтики в ВРП, по целевому прогнозу, вырастет с 0,5 до 0,8%, торговли - с 21,4 до 25,4%, гостиниц и ресторанов - с 1,2 до 2,8%. Существенная роль останется за торговлей, но она не является приоритетной отраслью для развития города, говорит Ульянова. По прогнозу комитета, доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в Петербурге к 2035 г. составит 45%.

По итогам 2016 г. уже наблюдается рост ВРП, говорит Ульянова, не уточняя подробностей. В 2015 г. индекс ВРП составил 98,9% по сравнению с прошлым годом.

Население Петербурга по базовому сценарию вырастет с 5,1 млн человек в 2015 г. до 5,8 млн в 2035 г., а по целевому - до 6,6 млн человек. Согласно целевому сценарию к 2020 г. естественный прирост населения составит 66 000 человек, миграционный - 184 000 человек, а к 2035 г. - 409 000 и 1 млн человек соответственно.

Представленные прогнозы недостаточно консервативны, считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. «Ключевым фактором, который вызывает сомнения в реалистичности прогноза, является прогноз роста населения города более чем на 22% до 2035 г. По этому прогнозу экономически активное население должно вырасти более чем на 30% в годовом исчислении. Даже с учетом процесса урбанизации столь интенсивный рост экономически активного населения вряд ли возможен, поскольку будет идти вразрез с общенациональными демографическими тенденциями», - рассуждает аналитик. Все остальные параметры, по его мнению, выглядят достаточно консервативно. Если скорректировать представленные прогнозы на реалистичные демографические тенденции, то темпы экономического роста в базовом сценарии не превысят 2,5%, говорит Нигматуллин. Среди отраслей более активного развития можно ожидать от сегмента недвижимости, добавил эксперт. В целевом сценарии операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг до 2035 г. вырастут на 6,1%.

«Экономика Петербурга в достаточной степени диверсифицирована, однако ни прежняя динамика, ни текущие цифры не дают гарантии быстрого достижения роста ВРП на 3% каждый год. Возможно, принятие такого варианта базового прогноза связано с тенденцией пересмотра прогнозов в лучшую сторону на федеральном уровне. Последние пересмотры связаны с опережающим развитием российского военно-промышленного комплекса и с началом восстановления экономики страны», - комментирует гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Структура ВРП по сегментам экономики, по мнению Бурмистрова, в целом выглядит объективно. «С учетом темпов роста розничных сетей ритейлеров можно ожидать даже более быстрого роста оптовой и розничной сети в Петербурге, чем тот, что указан в целевом сценарии (25,4% к 2035 г.)», - отметил эксперт. В то же время рост гостиничного и ресторанного рынка выглядит слишком пессимистично на фоне роста турпотока и увеличения количества объектов среднего ценового сегмента, добавил Бурмистров.

Базовый сценарий очень оптимистичный, так как темпы роста ВРП заложены выше общероссийских, говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Даже в лучшие времена ВРП по темпам роста в процентном соотношении редко превышали общероссийский ВВП, соответственно, показатели будущих лет также завышены, считает она. ВРП Северной столицы в 2017 г. будет в интервале 1-2%, рост в 3% возможен только после 2019 г., прогнозирует Кокорина.

Рост ВРП на 3% в год выглядит вполне обоснованным долгосрочным показателем для Петербурга, так как в последние 16 лет в среднем он был даже немного лучше, превышая 4%, полагает финансовый аналитик ИК «Доходъ» Владимир Киселев. После нескольких лет падения экономика города находится в нижней стадии экономического цикла, поэтому не исключено, что в ближайшей перспективе из-за низкой базы прошлых лет ее рост даже будет превышать целевые значения, пояснил он. «В целевом сценарии обращает на себя внимание значительный рост доли в экономике города ИТ-сектора и расходов на научные исследования и разработки. Учитывая, что основной рывок должен произойти лишь после 2025 г., такой прогноз сейчас выглядит слишком оптимистичным», - говорит Киселев. Общее движение в сторону увеличения доли сектора традиционных услуг в стратегии, по его мнению, отражено верно, так как российская экономика по этому показателю все еще отстает от развитых стран. В ближайшие годы основное увеличение ВВП города будет наблюдаться в секторах розничной торговли, транспорта, гостиничных и финансовых услуг, прогнозирует эксперт.