Орешкин констатировал восстановление экономической активности в России

Судя по опросам предприятий, индикаторы указывают на максимальный с начала 2011 г. уровень уверенности, говорит Орешкин

Экономическая активность в России в текущем году начинает восстанавливаться. К такому выводу пришел министр экономического развития Максим Орешкин, который в среду, 15 февраля, провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра, о восстановлении свидетельствуют первые данные начала года - по погрузке на железнодорожном транспорте, а также по потреблению электроэнергии. Так погрузка на железнодорожном транспорте выросла около 9% к уровню прошлого года. Это «очень серьзный рост», добавил он (цитата по ТАСС).

Помимо этого, судя по опросам предприятий, индикаторы указывают на максимальный с начала 2011 г. уровень уверенности, говорит Орешкин.

Министр рассчитывает, что рост российской экономики в этом году составит порядка 2%, при этом он должен быть более широким, чем в 2016 г. В прошлом году рост был сосредоточен только в некоторых отраслях, в таких, например, как сельское хозяйство или химическая промышленность. В этом году он затронет в том числе и потребительский сектор, продолжил министр. Кроме того, власти ожидают восстановления денежных доходов населения.

Подводя итоги прошлого года, Орешкин подчеркнул, что выход российской экономики на траекторию роста - это результат действия финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая со временем начала действовать, и позволила ей адаптироваться к изменившейся ситуации.

Президент со своей стороны призвал министра постоянно контролировать уровень инфляции совместно с коллегами по правительству, ЦБ, администрацией главы государства и руководством регионов. Орешкин согласился с тем, что это «должна быть комплексная работа всех органов власти в этом направлении» ( его слова приводит «Интерфакс»).

Министр доложил Путину, что сейчас инфляция находится около уровня в 5%, и, как ожидается, по итогам года она уверенно выйдет на запланированные показатели - около 4%. Ее снижение позволит увеличить доходы населения, и ЦБ и правительство уже активно над этим работают, добавил Орешкин.