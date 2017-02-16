Долги по налогам в Петербурге за 2016 год – 52 млрд рублей

В 2016 г. в Петербурге было собрано 614 млрд руб. налогов и сборов, это на 20% больше, чем годом ранее, рассказала руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу Валентина Корязина. Из собранной суммы, по ее словам, в федеральный бюджет поступило 243 млрд руб. (+36% к 2015 г.), в городской — 371 млрд руб. (+11%).

Основной доходный источник бюджета Санкт-Петербурга — НДФЛ (51% налоговых доходов). По данным УФНС, налог на прибыль обеспечил 31% поступлений, еще 12% - налог на имущество. По сравнению с 2015 г. сборы по НДФЛ выросли на 10%, по налогу на прибыль — на 13%, по налогам на имущество — на 4%. Объем налогов, поступивших в бюджет от крупнейших налогоплательщиков, в 2016 г. вырос на 2% до 36 млрд руб., сообщила Корязина. Налоговым органам так не удалось добиться устойчивого снижения задолженности, констатирует она. На 1 января 2017 г. общая сумма долга составила 52 млрд руб., за год она выросла на 10 млрд руб., или на 24%. Неурегулированная задолженность, которая подлежит взысканию, составляет 33 млрд руб. , из которых 13 млрд руб. приходится на долги физлица по имущественным налогам (транспортный, земельный и налог на имущество). За год эти долги выросли на 2 млрд руб., говорит Корязина.

Задолженность по имущественным налогам — самая проблемная с точки зрения взыскания, так как осуществляется в судебном порядке, а это длительный процесс, объясняет она. По данным ФНС, в Петербурге около 3 млн собственников, и долги есть у каждого второго. Две трети должников имеют задолженность до 3000 руб., которая по закону не может быть взыскана принудительно, поэтому приходится рассчитывать только на добрую волю самого должника, говорит Корязина.

Темпы роста роста поступлений по имущественным налогам снижаются: в 2015 г. этот показатель вырос на 7%, в 2016 г. — только на 4%, сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, это может быть связано с переносом сроков их уплаты с 1 октября на 1 декабря. «Мы еще недополучили часть средств», - полагает Полтавченко. По его мнению, имущественные налоги необременительны для горожан. «У многих есть средства на приобретение серьезных автомобилей, но они не могут найти тысячу, две тысячи рублей, чтобы оплатить налог», - удивляется губернатор. Он считает, что это происходит «от незнания и от легкомысленного отношения». «Надо ужесточать работу с взысканием этих задолженностей», - сказал Полтавченко.

В целом с учетом инфляции рост налоговых поступлений составил около 3-4%, «в сложных экономических условиях 2016 г. это весьма существенный, серьезный результат», заключил губернатор. На 2017 г. запланированы налоговые поступления в бюджет в сумме 434 млрд руб. (рост на 6% к результату 2016 г.).