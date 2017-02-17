Долг российских регионов стабилизировался – за счет бюджетных кредитов

Долг российских регионов стабилизировался и будет снижаться, посчитали аналитики агентства Moody’s. Годовой рост в 2016 г. составил всего 1,5% – против роста на 11% в 2015 г. и на 20% в 2014 г. Но сокращение программы бюджетных кредитов (с 350 млрд в 2016 г. до 200 млрд в 2017 г.) может заставить регионы нарастить коммерческие займы. В течение прошлого года долг регионов снижался в целом, пишет Счетная палата, но в декабре увеличился до 2,35 трлн руб. Регионы закончили год с дефицитом в 12,6 млрд руб., оценили в Счетной палате, хотя 1 декабря 2016 г. консолидированный бюджет регионов складывался с профицитом в 501,8 млрд руб.

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