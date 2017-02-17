Министр экономического развития предрек ослабление рубля

Рубль укрепился ненадолго и в ближайшее время ослабнет, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего в резиденции Владимира Путина. Впрочем, по словам Орешкина, после некоторого ослабления курс рубля должен стабилизироваться.

«То, что мы видим в последний месяц, - это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех одинаковая: мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», - сказал Орешкин (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что никаких специальных действий со стороны властей по отношению к курсу сейчас не требуется.

На курс рубля помимо сезонности сейчас влияют притоки капитала, в том числе связанные со сделками по приватизации, сообщил Орешкин: «Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля». При этом Минфин продолжает скупать валюту объемом около $100 млн в день. «Это на самом деле означает, что из прироста цен на нефть выше $40 за баррель Минфин забирает две трети дополнительного давления. То есть де-факто российская экономика живет не по цене Urals $52, как мы видим на рынке, а по цене $44 за баррель. Если говорить о конкретных уровнях, у нас прогноз был при $40 за баррель - 67,5 руб., понятно, что при $44 значение должно быть чуть покрепче», - объяснил министр.

Прав ли Орешкин?

Минфин начал скупать валюту на внутреннем рынке 7 февраля. О планируемых интервенциях Минфин предупредил в январе: их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Его агентом выступает ЦБ. На покупку валюты будут направлены все дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в федеральный бюджет в феврале, – по оценке Минфина, это 113,1 млрд руб. В течение 18 дней – до 6 марта – ЦБ будет совершать операции на 6,3 млрд руб. в день. Пока что влияние интервенций Минфина на курс рубля практически незаметно, так как плановые 6,3 млрд руб. тратятся равномерно в течение дня, а большие заявки не выставляются, говорил ранее экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Однако по итогам года интервенции министерства все-таки приведут к ослаблению рубля: «$5 млрд покупок делает рубль на 1 руб. к доллару слабее».

Аналитики согласны с Орешкиным. Фундаментальных оснований для столь крепкого рубля, каким он был в середине этой недели, не хватает, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. «Если с начала года поддержка для рубля исходила от нефтяных котировок и притока капитала со стороны глобальных инвесторов на российский рынок, то в последнюю неделю этого уже не видно - цены на нефть стабильны, а ОФЗ и вовсе корректируются», - рассуждает он. На ближайшие недели пара рубль/доллар возвратится к отметке 59-60 руб./$. Такую же оценку по курсу рубля дает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. «Мы также не предполагаем дальнейшего ослабления российской валюты в среднесрочной перспективе», - замечает она. Существенное укрепление рубля возможно при цене нефти выше уровня в $60 за баррель либо при начале разговоров о возможном смягчении санкций в отношении России, полагает она. «Оба этих сценария, по нашей оценке, выглядят на данный момент довольно маловероятно», - добавляет Лапшина.

После заявления Орешкина рубль стал падать сильнее. К 13.50 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 58,54 руб., хотя еще утром при открытии рынков стоил 57,53 руб. Курс евро на это же время подскочил до значения в 61,97 руб. (цена открытия - 61,38 руб.). С начала года рубль укрепился к доллару на 8%. Максимально стоимость доллара опускалась до 56,55 руб. 15 февраля - последний раз так дешево доллар обходился в июле 2015 г.