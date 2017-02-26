В 2016 году инвесторы вложили в экономику Петербурга 582 млрд рублей

В 2016 г. инвестиции в экономику Петербурга достигли 582,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 12,4% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба комитета по инвестициям. В 2015 г. объем инвестиций в петербургскую экономику составил 521,3 млрд руб, в 2014 г. - 502,6 млрд руб.

Активнее всего в 2016 г. были инвесторы в сферу транспорта и связи (рост в 1,7 раза до 176, 1 млрд. руб.). Инвестиции в строительство выросли на 19,8% до 14,9 млрд руб., в производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 8,8% до 39,3 млрд руб., на 33% до 41,2 млрд руб. выросли инвестиции в производство транспортных средств и оборудования. Названия компаний и размер их вложений в сообщении комитета не раскрываются. По словам его представителя, самым крупным проектом в 2016 г. стало завершение центрального участка ЗСД. Его построило ООО «Магистраль Северной столицы» (консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, IC Astaldi) за 120 млрд руб., из которых 50,7 млрд вложил федеральный бюджет, остальное – сам концессионер.

По данным администрации Петербурга, в числе крупных отраслей, объем инвестиций в которые снизился, - оптовая и розничная торговля (снижение на 8,2% до 23,3 млрд руб.), операции с недвижимым имуществом (-18,2% до 77,8 млрд руб.), предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (-27% до 14 млрд руб.).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Петербурга за девять месяцев 2016 г. сократились на 12% до $4,8 млрд, свидетельствуют данные Центробанка РФ. В целом по РФ этот показатель за тот же период снизился на 14%. Доля Петербурга в общем объеме прямых иностранных инвестиций Российской Федерации не изменилась и составляет 6%.

Рост инвестиций в основной капитал на 12,4% в 2016 г. можно считать хорошим результатом, считает исполнительный директор петербургского отделения Американской торговой палаты в России Мария Чернобровкина. «Ситуация в последние два года была непростая, в результате неясной геополитической ситуации потенциальные иностранные инвесторы замерли в ожидании. В связи с кризисом инвесторам понадобилось время, чтобы поменять стратегию и перестроиться», - говорит Чернобровкина.

Показатели 2016 г., несомненно, очень позитивны, однако если исключить отрасль связи и транспорта, где значительную часть прироста инвестиций обеспечил ЗСД, по остальным отраслям снижение составит 2,8% в рублях и 2,1% - в сопоставимых ценах, посчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Исходя из этого, в 2017 г. объективным ориентиром по объему инвестиций в основной капитал для города будет 540-550 млрд руб., что выше уровня 2015 г., однако уступает рекордному 2016 г., прогнозирует эксперт.

Тот факт, что в Петербурге иностранные инвестиции снизились меньше, чем в целом по стране, можно объяснить тем, что за предшествующие «сытые» годы в городе появилось и работало достаточное количество предприятий с иностранным капиталом, считает Чернобровкина. Эти компании быстро переориентировались в сложившейся экономической ситуации и стали работать на экспорт, используя снижение себестоимости как конкурентное преимущество, говорит она. Во многих отраслях себестоимость производства стала ниже, чем в Китае, поэтому компании расширяли мощности для экспорта и инвестировали в новое оборудование, отмечает Чернобровкина. В 2017 г. стремительного роста инвестиций в экономику Петербурга ждать не стоит, однако есть вероятность, что иностранные инвестиции будут постепенно возвращаться, а внутренние продолжат расти, прогнозирует она.

Иностранные инвестиции в экономику Петербурга в 2017 г., несомненно, вырастут, согласен Бурмистров. «В 2016 г. иностранные инвесторы сталкивались с целым комплексом проблем: от действующих против российских компаний санкций до сохранившегося эффекта масштабной девальвации рубля, поэтому снижение было объективным», - напоминает Бурмистров. В то же время укрепление рубля, которое началось в конце прошлого года, в сочетании с изменением международной политики обеспечило всплеск интереса к России у зарубежных инвесторов, добавляет эксперт.