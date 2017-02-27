Кудрин призвал дать регионам больше бюджетной свободы

Регионам надо дать больше бюджетной свободы, призвал председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на Сочинском экономическом форуме.

По его мнению, необходима корректировка действующей системы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и отраслевых субсидий. Около 200 млрд руб. субсидий можно передать в Фонд финансовой поддержки регионов (через него распределяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. - «Ведомости»), остальные распределить по принципу меньше субсидий с более лаконичными показателями, считает Кудрин.

Законом о бюджете предусмотрено 1,599 трлн межбюджетных трансфертов регионам. Из них: 728,3 млрд - дотации (на выравнивание и на сбалансированность), 414,5 млрд - субсидии, 311,5 млрд руб. - субвенции, 145,4 млрд руб. - иные межбюджетные трансферты. Количество субсидий, предусмотренных в трехлетке, снижается с 65 шт. в 2017 г. до 55 шт. к 2019 г.

Субсидия - это инструмент отраслевого регулирования, не согласился министр финансов Антон Силуанов: если откажемся от них и передадим в фонд, то нужно регулировать отрасли другими способами.

Отказаться от субсидий будет невозможно, хоть их и можно упорядочить и укрупнить, согласился вице-премьер Дмитрий Козак. Но мы отказались от принципа самостоятельности регионов, заметил он. Совокупные расходы регионов - около 11 трлн руб. и несмотря на то, что раньше договорились, что субъекты тратят самостоятельно, около 97% этих расходов зарегулированы различными федеральными актами, посетовал он. «Это означает, что у регионов есть собственные полномочия (по финансированию здравоохранения, образования, системы ЖКХ), но мы предписали сколько тратить, - пояснил Козак. - И это значит, что у регионов не хватает денег». «Надо отказаться от такого регулирования и дать больше свободы, - предложил вице-премьер. - Или поднимать эти полномочия на федеральный уровень, изымать доходы и распределять, исходя из потребности».

Ранее Минфин предлагал распределять субсидии регионам, предварительно согласовывать их объемы с ними до внесения проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в Госдуму, чтобы избежать отказов от них впоследствии. «Есть и регионы, которые в меньшей степени изъявили желание подписывать соглашения, например Москва, - говорил Силуанов на заседании правительства на прошлой неделе. - Всего 56% соглашений было подписано этим регионом». От ряда субсидий Москва отказалась.

До 1 марта федеральные органы должны заключить порядка 2800 соглашений о субсидиях с регионами. По данным на 22 февраля, подписана их большая часть. Работа по подписанию соглашений проходит в условиях, когда из 65 субсидий законом о бюджете распределено только 44, а 21 субсидия должна быть распределена распоряжением правительства с рассмотрением на трехсторонней комиссии.