ЕЦБ не ужесточил денежную политику

Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания в четверг оставил процентные ставки на рекордно низком уровне. Он не стал менять денежную политику, несмотря на то что ранее инфляция в еврозоне достигла целевого значения впервые за четыре года. Но давление на центробанк растет, так как Германия призывает его начать ужесточение денежной политики.

Базовая процентная ставка рефинансирования осталась равна нулю, ставка по депозитам – минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. ЕЦБ оставил прежней и программу покупки облигаций. Она продлится минимум до конца 2017 г., и с апреля ее ежемесячный объем сократится с 80 млрд до 60 млрд евро. Тем не менее Драги заявил, что вряд ли потребуется сильнее снижать процентные ставки.

Это совпало с ожиданиями аналитиков, которые считали, что пока еще слишком рано намекать даже на незначительное изменение политики, пишет The Wall Street Journal. По прогнозам специалистов UBS, о дальнейшем сворачивании программы денежного стимулирования ЕЦБ объявит не раньше сентября.

Годовой темп инфляции в еврозоне в феврале достиг целевых 2% впервые с января 2013 г. В Германии инфляция и вовсе ускорилась до 2,2%. Правда, базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоресурсы и продукты питания, осталась равна 0,9%. Но власти Германии, выступающие за ужесточение денежной политики, недовольны ЕЦБ. Как ранее заявил FT Вольфганг Штайгер, генеральный секретарь экономического совета партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ЕЦБ не стоит уделять слишком много внимания базовой инфляции, поскольку он игнорировал ее во время запуска программы денежного стимулирования в 2015 г. «Абсурдно приводить базовую инфляцию в качестве аргумента, - говорил он. - Падение цен на нефть в то время было классическим примером одноразового эффекта».

В четверг ЕЦБ повысил прогноз по инфляции с 1,3% до 1,7% в этом году. Но центробанк ожидает, что она будет равна 1,7% и в 2019 г. Хотя «риски дефляции в основном исчезли», но ЕЦБ еще не готов «провозгласить победу на фронте инфляции», заявил Драги на пресс-конференции [цитата по FT]. Как он отметил, для этого необходим более быстрый рост зарплат в регионе.

ЕЦБ также немного улучшил прогноз экономического роста еврозоны - с 1,7% до 1,8% в 2017 г. Драги отметил, что риски замедления роста остаются, хотя они и стали «менее выраженными». Также Драги добавил, что благодаря восстановлению экономики ЕЦБ не планирует проводить очередной раунд программы по предоставлению банкам дешевых кредитов.

Вскоре после комментариев Драги курс евро вырос на 0,5% до $1,0615, а доходность 10-летних гособлигаций Германии - до 0,42%, самого высокого уровня за месяц. Это связано с тем, что инвесторы увидели в комментариях Драги первый за три года небольшой намек на отказ от дополнительного стимулирования. «Драги всегда лишь немного намекал на изменение политики [ЕЦБ]», - утверждает управляющий фондами Aberdeen Asset Management Патрик О'Доннелл (цитата по WSJ).