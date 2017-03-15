Почему в России не получаются реформы

Общество исключено из процесса обсуждения и реализации реформ и в итоге не разделяет их

Инициаторы реформ – обычно это исполнительная власть – не прислушиваются к обществу, которое исключено из процесса обсуждения и реализации реформ и в итоге не разделяет их, - обсудили причины провала инициируемых властью изменений участники социологический конференции ВЦИОМа.

«Здравствуйте, Ольга Аркадьевна! Пишу вам от профессионального отчаяния», - зачитала письмо в начале своего доклада о реформе бюджетных учреждений замдиректора по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Ольга Александрова. Написавший письмо врач отделения для новорожденных рассказывал, что стало очень много детей с диагнозом «внутриутробная пневмония», хотя на самом деле он не подтверждается. Но сначала поступивших малышей приходится обследовать, клиника переполнена – в одну кроватку приходится класть по двое младенцев, что запрещено из-за их слабого иммунитета. «Эпидемия» же объясняется тем, что при таком диагнозе страховые компании перечисляют клиникам более высокие суммы согласно нормативу, придуманному чиновниками. А клиникам требуется зарабатывать: уровень цинизма и прессинга, которым подвергаются руководители медицинских учреждений, чтобы выйти на необходимые показатели по зарплатам, запределен, рассказала Александрова.

Главврачи главным показателем эффективности медучреждения назвали объем платных услуг, поделилась итогом мини-опроса профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Григорьева: «Я своим коллегам из Японии так и не смогла объяснить ни на японском, ни на английском, как могут в государственном медучреждении быть платные услуги. Они не понимают».

Получается как всегда

Реформа бюджетных учреждений, начатая для исполнения майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам, декларировалась как способ повысить качество услуг, их доступность при более рациональном использовании бюджетных средств. Еще на этапе планирования реформы было очевидно, что будет все наоборот: рост доли платных услуг, снижение их доступности, массовое снижение качества, сокращение рабочих мест в образовании и здравоохранении и «ползучая приватизация» имущества учреждений этих сфер, говорит Александрова.

Такие выводы были получены на основе опросов руководителей медицинских и образовательных учреждений, проведенных за полтора года до старта реформы и непосредственно перед ее запуском: 83% респондентов были уверены, что декларируемые цели не совпадут с реальностью. Основная причина пессимизма – неверие в готовность властей устранить истинную проблему отраслей социальной сферы - ее хроническое недофинансирование. 40% респондентов ожидали, что финансирование в ходе реформы не изменится, останется прежний «голодный паек», а 20% - что финансирование снизится.

Итоги первых двух лет реформы в здравоохранении критиковала Счетная палата: экономии бюджетных средств практически никакой не получилось, при этом качество и доступность медуслуг снизились – 17 500 населенных пунктов не имеют доступа к медуслугам, смертность увеличилась на 3,7%. Платные услуги возросли почти на 25%. За четыре год реформы предстоит ликвидировать 11% больниц и 7% поликлиник.

Негативные прогнозы сбываются, констатирует Александрова. Задача экономии бюджетных средств частично решается, но остается вопрос цены – экономия может обернуться снижением уровня здоровья и образования значительной части населения. При недофинансировании бюджетной сферы и низкой платежеспособности населения решения надо искать в другом – в изменении бюджетных приоритетов, считает Александрова. По ее словам, свои материалы и прогнозы социологи отправлялись властям, но они не слышат. А если и услышат, то получается еще хуже: ознакомившись с итогом опроса директоров школ, представитель одного из министерств заключил, что с такими директорами реформы точно не сделать – и руководителей стали менять, рассказала Александрова.

Качество социальных сфер по итогам первых двух лет реформ (2012-2014 гг.) население оценило на двойку, рассказал руководитель департамента социологии Финансового университета при правительстве Александр Тюриков: на 2-2,5 балла по 5-балльной шкале. Ни одна реформа, которая задумывается при сегодняшней структуре власти, не будет проведена успешно, убежден он: «Это оптимистичный прогноз». Среди причин, тормозящих Россию, - отсутствие согласованности у власти и общества по поводу целей, ресурсов, рисков, результатов реформ, перечислил Тюриков: население не включено в обсуждение и реализацию реформ, в связи с чем не формируется общество солидарных рисков. С экспертами еще советуются, но если прогноз не совпадает с целью – тем хуже для прогноза, иронизирует Александрова.

Реформы продумываются в узком кругу, как правило, технократами, реализуются силами бюрократического аппарата, причем нередко власть реформирует саму себя – реформу МВД проводит МВД, Министерство обороны реформируется Министерством обороны, удивляется Тюриков. Еще одно узкое место – отсутствие анализа плюсов и минусов уже реализованных или реализуемых реформ.