Эксперты Алексея Кудрина готовят для Кремля план судебной реформы

В администрации президента на прошлой неделе прошло совещание, на котором обсуждались параметры возможной судебной реформы, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и несколько людей в судейском сообществе. Предметом разговора стали предложения, которые готовит Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в рамках программы стратегического развития России на 2018–2024 гг. По словам одного из собеседников, обсуждение носило скорее промежуточный характер – окончательных решений пока не принято. Руководитель направления «Институты и общество» в ЦСР Мария Шклярук говорит, что не может комментировать факт совещания, но подтверждает, что проект реформы находится в высокой стадии готовности: «Сейчас мы проводим ее обсуждение с заинтересованными ведомствами и экспертным сообществом».

Как следует из предложений ЦСР («Ведомости» с ними ознакомились), основными направлениями реформы ее авторы считают улучшение качества судейских кадров, преодоление организационных ограничений независимости судей и рационализацию судебного процесса, которая должна привести к снижению нагрузки на судей. Для этого предлагается переформатировать систему подготовки и назначения судей. Подготовкой должен заниматься специальный центр, а назначенный однажды судья получит право работать в судах того же уровня без прохождения заново полного цикла проверок. Упрощается перемещение судей по вертикали: кадровая комиссия при президенте рассматривает кандидатуры судей только при первом назначении, а перемещение на другие позиции происходит по представлению председателя Верховного суда и по решению квалификационной коллегии судей. Сотрудников правоохранительных органов в президентской комиссии должны заменить представители кремлевской администрации и общественности. Также предлагается ввести выборы председателей райсудов, ограничить время их пребывания в должности тремя трехлетними сроками и сократить их полномочия: лишить права вносить представления о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и возможности распределять премии, а также ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями.

Снизить нагрузку Чтобы уменьшить нагрузку на суды, ЦСР предлагает повысить пороговые суммы для гражданских исков госорганов. Рационализировать процесс помогут обязательное аудиопротоколирование, совершенствование электронного документооборота и необязательность оглашения полного текста приговоров.

Под заявленными целями «подпишется, очевидно, каждый», ведь они сформулированы по принципу «за все хорошее, против всего плохого», говорит человек в судейском сообществе. Но предложенные пути реализации вызывают вопросы – они изначально строятся на некорректно диагностированных проблемах судебной системы, считает он. Например, «обвинительный уклон», обозначаемый как основной источник проблем, – далеко не главная проблема, полагает собеседник. А «обеспечение независимости судей» понимается в документе настолько «абсолютно», что на практике может открыть путь совершенно чудовищной коррупции, уверен он. Вызывает сомнения и предложенная система формирования судейского корпуса – в частности, отказ от проверок судей после назначения. На самом деле не абстрактный «обвинительный уклон», а крайняя перегруженность судов является основной причиной снижения качества их работы, резюмирует собеседник.

В начале марта свою версию судебной реформы, тоже в рамках программы социально-экономического развития страны, представил Столыпинский клуб, и его предложения во многом схожи с идеями ЦСР. Член президентского Совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова напоминает, что совет тоже готовится предложить президенту перечень мер, которые должны способствовать повышению независимости судей.

Подготовленная ЦСР реформа не будет опасна для власти, считает политолог Михаил Виноградов. По его мнению, для Кремля она «не принципиальна», а вот правоохранительным органам и спецслужбам, которые чаще общаются с судами как с исполнителями, «будет некомфортно». К тому же кудринская реформа, как и любая другая, вероятно, будет воплощена частично или декоративно, добавляет эксперт: «Вопрос в том, возможен ли в сегодняшних политических реалиях независимый и автономный суд или развернется борьба государственных и негосударственных интересантов за контроль над конкретными судами».

В подготовке статьи участвовала Элина Ибрагимова