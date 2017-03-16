Политика ФРС не гарантирует укрепление доллара

Федеральная резервная система США (ФРС) намерена продолжать повышать процентные ставки в этом году, но это не означает дальнейшее укрепление доллара. Главная причина - США уже не выглядят единственным светлым пятном в мировой экономике. ВВП еврозоны растет сейчас быстрее американского, а в Японии наконец начали расти цены благодаря ее попыткам стимулировать инфляцию в последние годы. В Китае экономические данные тоже выглядят солидно в этом году.

«Остальной мир тянется за США в плане сокращения стимулирования и повышения процентных ставок, поэтому доллар будет терять свой блеск», - считает портфельный управляющий Manulife Asset Management Кисо Парк. Тем не менее, он ожидает укрепление доллара в этом году.

Курс доллара снизился после того, как ФРС в среду повысила процетные ставки на 0,25 п.п. и дала понять, что продолжит осторожно это делать в этом году. Индекс ICE U.S. Dollar во время торгов в четверг днем был на 1,1% ниже, чем во вторник вечером. Он измеряет курс доллара США относительно корзины шести иностранных валют — евро (его вес более 50%), японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Это может показаться странным, ведь обычно курс доллара растет, когда ФРС повышает процентные ставки раньше других крупных центробанков. Более высокие процентные ставки делают активы страны более привлекательными, что способствует притоку капитала. Банк Японии, Банк Англии и ЕЦБ на своих заседаниях в марте не стали менять денежную политику. Но американская валюта уже и так сильно укрепилась в последние годы, говорят некоторые инвесторы. Индекс ICE U.S. Dollar рос ежегодно с 2012 г. Причем его рост в 2014 г. составил 12,8%, в 2015 г. - 9,3%, а в 2016 г. - 3,6%.

Во время сильного укрепления доллара в 2014-2015 гг. ситуация была другой. Тогда ФРС только начала сворачивать начатую после финансового кризиса программу покупки облигаций, а центробанки Японии и Европы активно скупали гособлигации для стимулирования экономики, поэтому доходности гособлигаций во всем мире были низкими. «В той ситуации такой основополагающий фактор, как более быстрый рост экономики США по сравнению с остальным миром, мог проявиться только на валютном рынке», - утверждает Джеймс Квок из Amundi Asset Management.

После многолетнего укрепления американская валюта теперь выглядит дорогой. Один из способов оценки валюты – это реальный эффективный валютный курс (REER), измеряющий курс валюты относительно к валютам нескольких торговых партнеров страны с учетом инфляции. По данным Банка международных расчетов (BIS), у доллара REER сейчас выше своих средних уровней за пять и 10 лет, а у евро и иены – ниже.

Тем не менее, некоторые факторы могут привести к укреплению доллара в этом году. Например, ожидаемые изменения в налоговой политике США могут дать американским компаниям стимул репатриировать хранящиеся за границей деньги. Такой денежный поток способен укрепить доллар вне зависимости от экономических прогнозов. Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал снизить налог на прибыль корпораций. Выбранный им министр финансов Стивен Мнучин планирует провести налоговую реформу к августу.

Перевел Алексей Невельский