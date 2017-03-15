ФРС предсказуемо повысила ставку

ФРС не обманула ожиданий рынка, который предсказывал повышение ставки на 0,25 п. п. до 0,75–1%. На это указывали позитивные экономические данные, укрепление финансового рынка и даже сама председатель ФРС Джанет Йеллен, назвавшая повышение ставок в марте уместным.

Рынок стал учитывать повышение ставки еще на прошлой неделе, отмечает стратег «Сбербанк CIB» по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон. А с конца февраля доходность двухлетних корпоративных облигаций США, наиболее чувствительных к изменению ставки ФРС, подскочила на 20 б. п. до 1,40%, указывает он. По данным CME Group, инвесторы оценивали вероятность ужесточения политики в 95%.

Не ясно рынку было только то, как ФРС будет повышать ставку дальше. Регулятор ответ дал, подтвердив, что по-прежнему допускает еще два повышения ставки в 2017 г., следует из графика его прогнозов. К концу 2017 г. ставка может вырасти до 1,4%, к концу 2018 г. – 2,1%, еще через год – 3% против 2,9%, ожидавшихся в декабре.

В последние месяцы экономика США демонстрирует стабильно позитивные данные. Инфляция в январе приблизилась к целевому показателю ФРС в 2% и составила 1,9%. Так быстро она не росла с 2012 г. Рынок труда тоже демонстрирует стабильный рост: в феврале число новых рабочих мест увеличилось на 235 000, а безработица снизилась до 4,7%. Выросла и средняя почасовая оплата труда – на 0,2% к январю и на 2,8% в годовом выражении. Позитивную динамику показывает и финансовый рынок: индекс S&P 500 близок к историческому максимуму, волатильность снижается. Настроения бизнеса и потребителей оптимистичны – они надеются, что президент США Дональд Трамп снизит налоги, смягчит регулирование и увеличит расходы бюджета.

ФРС повысила прогноз по росту экономики в 2018 г. с 2 до 2,1%. Безработица и инфляция, как и ожидалось, к этому времени достигнут целевых значений – в 4,5% и 2% соответственно. Сейчас лучшее время для роста ставок, на волне благоприятных данных ФРС может подготовиться к предстоящим реформам, считает Грегори Дако из Oxford Economics (цитата по WSJ). Экономика США нагревается, а ФРС дала понять, что не будет мешать ей расти, поддерживает Энтони Чан из JPMorgan (цитата по Bloomberg). Главная цель – продолжать постепенно повышать ставку, резюмирует Бет Энн Бовино из S&P (цитата по Reuters).

В зоне риска теперь развивающиеся рынки: доходности облигаций США растут, что еще больше стимулирует укрепление доллара. Это приведет к масштабному оттоку капитала с развивающихся рынков, особенно Китая, Бразилии и Турции, ждут аналитики «ВТБ капитала». Не исключает более быстрого оттока капиталов с развивающихся рынков и МВФ, говорится в его обзоре, особенно уязвимы страны с высоким госдолгом и сокращающимися резервами. Решение ФРС отразится на рубле, полагает Левинсон: сильный доллар окажет давление на нефтяной рынок, что стимулирует возвращение курса рубля к уровням выше 60 руб./$.

Теперь рынок ждет, что ФРС сдержит свое обещание – трижды повысит ставки в 2017 г. Но до сентября ждать изменений не стоит, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch, из-за внутренней и международной неопределенности, в том числе выборов во Франции, выхода Великобритании из ЕС и предстоящих реформ в США. Неопределенность планов Трампа в отношении налогов и инфраструктурных расходов – главный сдерживающий фактор, полагает Левинсон.