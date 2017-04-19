Почему слабый рубль мало помог экспорту и внутреннему производству

Девальвация рубля обычно дает ценовой стимул для роста экспорта и внутреннего производства, конкурирующего с импортом, но в России после девальвации 2014–2015 гг. этот эффект проявился слабо (см. врез). Влияние одинакового ослабления реального курса на экспорт и импорт у разных стран может отличаться в несколько раз: это зависит от нескольких факторов, в том числе от мер политики, заключает Илья Прилепский из Экономической экспертной группы в докладе для Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ). Выводы получены на основе эконометрических расчетов для России в сравнении с 60 странами.

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