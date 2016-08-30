Счетная палата сообщила о незаконном выводе из России 1,2 трлн рублей

Счетная палата (СП) России заявила, что незаконный вывод капиталов из страны в 2013-2015 гг. составил 1,2 трлн руб. По мнению аудитора, работу федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала нельзя назвать эффективной, говорится в пресс-релизе СП, на который ссылается «Интерфакс».

За период с 2013 по 2015 гг. таможенными органами возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дела об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой суммы на участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) наложены штрафы в размере 663,4 млрд руб.

При этом в ходе проверки установлено, что часть сумм задолженности, взысканной таможенными органами в принудительном порядке, возвращена участникам ВЭД.

Счетная палата рекомендовала федеральным органам исполнительной власти усилить ответственность за нарушения в сфере валютного законодательства (в том числе путем увеличения суммы штрафных санкций), предъявлять повышенные требования к заявителям при подаче ими обращений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших правонарушения в сфере валютного законодательства.