Голодец заявила о планах заморозки накопительной части пенсии на три года

Правительство планирует заморозить накопительные взносы на три года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Отвечая на вопрос о перспективах накопительной части пенсии, она ответила: «На три года мы её не планируем», приводит слова вице-премьера ТАСС. Ранее об этом заявлял замминистра труда Андрей Пудов. По его словам, при подготовке трехлетнего бюджета Пенсионный фонд исходил из того, что взносы на накопительную пенсию могут быть заморожены сразу на весь период – 2017–2019 гг. Голодец до сих пор говорила о моратории на 2017 г.

По оценкам Минтруда, заморозка пенсионных накоплений только на 2017 г. позволит сохранить в бюджете около 400 млрд рублей. При этом по расчетам Национального рейтингового агентства, фондовый рынок в 2017 г. недополучит 800 млрд руб. Всего же с начала замораживания накопительных взносов в 2014 г. финансовый рынок лишился более 1,5 трлн руб.