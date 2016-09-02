Голодец выступает за развитие негосударственной накопительной пенсионной системы

Вице-премьер России Ольга Голодец выступает за развитие добровольной накопительной пенсионной системы без участия государства. «Мы должны уйти от того, что мы считаем скопом. У нас нет индивидуальной ответственности. Мы должны перейти на индивидуальную систему договоров. Государственная система не может участвовать в этом, каждый человек должен самостоятельно принимать решение, самостоятельно выстраивать договоры с НПФ. Это должна быть абсолютно отдельная от государства система», - сказала Голодец в интервью ТАСС. По ее словам, сейчас в России негосударственным пенсионным обеспечением охвачено более 8 млн человек.

Напомним, накопительная часть пенсий в 2017 г. вновь будет заморожена. По словам Голодец, трансферта в Пенсионный фонд России на компенсацию части страхового взноса в следующем году не предусмотрено. По оценкам Минфина, в 2016 г. замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд руб. – на столько был снижен трансферт. Дальше ежегодно бюджет будет экономить около 400 млрд руб.

Сегодня Ольга Голодец подтвердила, что заморозка накопительной части пенсии планируется на три года. «На три года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию. В бюджете полностью учтена индексация пенсий, все выплаты по социальным пенсиям», - сказала вице-премьер, добавив, что «будет рост пенсий в полном объеме».