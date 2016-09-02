Голодец не исключила полной отмены накопительной части пенсий

Федеральный бюджет на 2017-2019 гг. верстается исходя из того, что накопительной части пенсии в России в ближайшие три года формироваться не будет, не исключена и ее полная отмена, заявила «РИА Новости» вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства.

Накопительная составляющая пенсионной системы России заморожена с 2014 г.: взносы работодателей за граждан, сделавших выбор в пользу формирования не только страховой, но и накопительной пенсии, полностью идут в распределительную часть пенсионной системы. Это позволило федеральному бюджету сэкономить на трансферте Пенсионному фонду России, которым пришлось бы компенсировать часть страховых взносов, пошедших на пенсионные накопления.

"Мы говорим, что на три года не заложен трансферт. А какой закон будет внесен, мы еще в правительстве не обсуждали. Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем", - сказала Голодец в кулуарах Восточного экономического форума.