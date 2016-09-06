Путин: Пенсии в 2017 году проиндексируют на уровень инфляции-2016

Пенсии в России в 2017 г. будут проиндексированы на полный уровень инфляции 2016 г., который ожидается в 5,7-5,9%. Об этом заявил во вторник, 6 сентября, президент Владимир Путин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» и экспертами.

«Что касается последующих индексаций, в 2017 г. и дальше, Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, будем выходить на полноформатную индексацию», - подтвердил Путин.

Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна может вернуться к привычной практике индексации пенсий по инфляции уже в 2017 г.

«Для этого у нас сейчас есть все возможности - и макроэкономические, поскольку инфляция позволяет принимать такие решения и текущего года, и, надеюсь, следующего года... Такие решения уже придется принимать новому составу Государственной Думы», - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Путин во вторник также поддержал решение правительства о единовременной выплате 5000 руб. пенсионерам вместо индексации. Медведев заявил на заседании, что в общей сложности это потребует более 200 млрд руб.