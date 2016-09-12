Moody's прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 1,5%

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует повышение реального ВВП России в 2017 г. на 1,5%. Агентство ожидает по итогам текущего года снижения экономики страны на 1%.

В июле эксперты Международного валютного фонда (МВФ) улучшили прогноз по динамике ВВП России на 2016 г. на 0,3 процентного пункта - до спада на 1,2%. Прогноз на 2017 г. сохранен - фонд ожидает, что экономика России выйдет из рецессии и рост составит 1%. МВФ также подтвердил прогноз на среднесрочную перспективу, согласно которому экономика России будет расти ежегодно на 1,5%.

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