Минфин вписал в бюджет-2017 индексацию пенсий на 5,9%

Минфин России учел в бюджетных проектировках индексацию пенсий на уровень инфляции - 5,9% в 2017 г., на 4,5% и 4% в 2018-2019 гг. соответственно. Об этом говорится в материалах ведомства.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2017-2019 гг. уточнены с учетом увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с ежегодной индексацией размеров ежемесячных денежных выплат в 2017 г. на уровень инфляции предшествующего года - 5,9%, а в 2018-2019 гг. на уровень прогнозной инфляции 2018-2019 гг. - 4,5% и 4,0% соответственно», - говорится в материалах.

Также в проектировках предусмотрено увеличение межбюджетного трансферта, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ, на государственное пенсионное обеспечение в связи с ежегодным повышением социальных пенсий с 1 апреля на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2017 г. - на 7,2%, в 2018 г. - на 4,9% и в 2019 г. - на 10,7%.