Минтруд объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017–2019 годах

Индексаций пенсий работающим российским пенсионерам в 2017-2019 гг. не будет, но для них предусмотрен компенсирующий механизм после окончания трудовой деятельности, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы в принципе этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона», - сказал Топилин.

При этом Топилин отметил, что для работающих пенсионеров предусмотрен компенсационный механизм, который позволит им рассчитывать на рост пенсий после окончания трудовой деятельности.

«Они [компенсацию индексации] получат, когда выйдут на пенсию и не будут работать. То есть если допустим за три года, которые работающий пенсионер работал, индексация составит в совокупности нарастающим итогом за три года 15% или 16%, то есть когда он выйдет на пенсию, он получит плюс эти 16% индексации. Ему ее как бы возвратят», - пояснил министр.