Макроэкономика и бюджет

На единовременную выплату пенсионерам предусмотрено более 221 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на единовременную выплату пенсионерам будет выделено более 221 млрд руб. «Все необходимые средства для этого Минфином предусмотрены – более 221 млрд руб. И наша задача, конечно, довести их до пенсионеров через систему выплат Пенсионного фонда в полном объеме и в положенные сроки», – сказал Медведев на заседании правительства.

Ранее Центробанк подсчитал, что разовая выплата пенсионерам в 2017 г. обойдется федеральному бюджету в 220 млрд руб. Правительство приняло решение заменить разовыми выплатами в размере 5000 руб. вторую индексацию пенсий в 2016 г. Средства на единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г.

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