Нефтяники предлагают пополнить бюджет за счет роста акцизов на топливо – «Коммерсантъ»

Примерно половина из 200 млрд руб. дополнительных платежей нефтяного сектора в бюджет 2017 г. может прийтись не на рост НДПИ на нефть, а на повышение топливных акцизов, пишет «Коммерсантъ». Такие варианты обсуждались вчера на многочасовом совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Официально его итоги не объявлялись.

Минфин изначально предлагал повысить базовую ставку НДПИ на нефть на 2017 г. на $1 на баррель (с 473 руб. на тонну до 1392 руб.). Это могло принести в бюджет 238 млрд руб. без учета снижения налога на прибыль.

Нефтяники сформулировали другое предложение - частично заменить повышение ставки НДПИ ростом акцизов на топливо и разделить таким образом ответственность за наполнение бюджета с автолюбителями. Сейчас ставки акцизов на бензин и дизельное топливо составляют 10 130 и 5290 руб. на тонну. В 2017 г. они должны снизиться до 7430 и 5090 руб., но нефтяники предлагают заморозить их на нынешнем уровне, что пополнит бюджет на 97-100 млрд руб. При этом НДПИ может вырасти лишь на 243 руб. При росте акциза на дизельное топливо примерно на 1 руб. на литр НДПИ можно было бы увеличить всего на 128 руб. Такой вариант тоже рассматривается.

Собеседники издания отмечают, что особенно эти предложения выгодны «Роснефти», «Сургутнефтегазу», «Лукойлу», а также маленьким компаниям, у которых вообще нет переработки. При этом в уменьшении роста НДПИ за счет акцизов заинтересованы все компании.

Изучается и предложение нефтяников о том, чтобы оставить НДПИ на нынешнем уровне, а требуемую сумму собрать за счет сохранения акцизов на уровне 2016 г. и экспортной пошлины. Ставка пошлины при этом вырастет на 450 руб. на тонну. По действующему закону коэффициент в формуле экспортной пошлины на нефть должен снизиться в 2017 г. с 42 до 30%. Собеседники издания отмечают, что необходимый рост пошлины равен примерно 4 п. п., а коэффициент может составить 34%. В прохождении этой схемы многие сомневаются.