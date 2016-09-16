ЦБ сохранил оценку спада экономики на 2016 год в 0,3–0,7%

Центробанк России сохранил сделанную в июне месяце оценку спада экономики страны в 2016 г. на уровне 0,3-0,7%, сообщила в ходе пресс-конференции в пятницу председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается базового сценария, наверное, он самый основной для нас, мы оценки по росту ВВП на этот год оставили, так же как и предполагали в июне, - минус 0,3 - минус 0,7%, оценки на 2017 г. чуть-чуть снизили, это действительно так, снизили под воздействием переоценки факторов экономического роста или экономической динамики, понимая, что они носят более структурный характер, больше структурных ограничений», - сказала Набиуллина.

«Фактор структурный гораздо больше значит, чем циклический, который мы смотрели», - добавила она. «Хочу только отметить - такое уточнение прогноза не носит никакого радикального характера, это действительно некоторое уточнение», - сказала Набиуллина.