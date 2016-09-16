Число бедных в России в первом полугодии сократилось на 300 000 – Росстат

По данным Росстата, число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2016 г. сократилось до 21,4 млн, что на 300 000 меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Уровень бедности в первом полугодии текущего года составил 14,6% против 15,1% в 2015 г. Уточняется, что информация дается без учета данных по Крыму и Севастополю.

Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, во II квартале 2016 г. увеличился до 9956 руб. на человека в месяц с 9776 руб. в I квартале. В целом по России среднедушевые денежные доходы населения во II квартале 2016 г. составили 30 000 руб. в месяц, в I квартале 2016 г. – 26 400 руб.