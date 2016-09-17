Средства Резервного фонда могут закончиться уже в этом году – ТАСС

Средства Резервного фонда могут закончиться уже в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минфину. «Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют, если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года», – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что средства из Фонда национального благосостояния могут начать тратить в 2017 г. Кроме того, источник ТАСС считает, что дефицит бюджета России в 2016 г. может превысить запланированные Минфином 3% ВВП и составить 3,5%.