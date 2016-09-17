Минфин против выделения 22 трлн рублей на госпрограмму вооружения – «Коммерсантъ»

Минобороны и Минфин не могут согласовать объемы финансирования государственной программы вооружения (ГПВ) на период 2018-2025 гг., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Этот вопрос обсуждался на совещании у президента Владимира Путина. Собеседники издания утверждают, что оценки финансистов и военных расходятся примерно на 10 трлн руб.

Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что после доклада вице-премьера Дмитрия Рогозина на совещании стороны начали обсуждать параметры госпрограммы, но в скором времени дискуссия переросла в разговор на повышенных тонах. Причиной стали сильно различающиеся оценки предельного объема финансирования ГВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил о 12 трлн руб., а глава Минобороны Сергей Шойгу – о 22 трлн руб.

Представители финансового ведомства аргументировали свою позицию тем, что в существующих экономических реалиях бюджет не выдержит столь большой нагрузки, а резкий рост оборонных расходов негативно скажется на реализации других программ. Военные же делали упор на необходимость обеспечивать национальную безопасность и опирались на майские указы Владимира Путина.