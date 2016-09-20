Реальные доходы населения выйдут на докризисные показатели только к 2020 году – Клепач

Реальные доходы населения выйдут на докризисные показатели только к 2020 г., считает зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«У нас огромный провал по реальным доходам населения и в 2015 г., и в 2016 г. На самом деле, достаточно умеренные и медленные темпы роста на 2017-2019 гг. Мы только где-то к 2020 г. выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», - сказал он в ходе круглого стола, посвященного новым моделям экономического роста.