Последние 20 лет в России не было надежных инструментов накоплений «на старость» – Минфин

Последние 15-20 лет в России не было серьезных инструментов для накопления средств «на старость», считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В течение последних 15-20 лет в России не было хорошего инструмента, чтобы надежно копить "на старость". Кто-то кладет деньги под подушки, кто-то покупает квартиру с инвестиционными целями. Но это не классические, стандартные и удобные методы накопления на старость, а то, что мы предлагаем, таким методом является», - сказал Моисеев в интервью «России 24», комментируя новую пенсионную систему, представленную Минфином и ЦБ.