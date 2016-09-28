Голодец: финансовая система страны не готова к пенсионной реформе

Предложенная Центробанком и Минфином реформа накопительной пенсии не будет эффективно работать в российских реалиях, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Как передает «Интерфакс», она сказала это на правительственном часе в Совете Федерации.

«То, что сейчас внесено как инициатива, - так называемая новая корпоративная накопительная пенсия - это полная замена той накопительной пенсии, которая сегодня, что называется, отсутствует. Я напомню, что только за прошлый и начало этого года в накопительной системе мы дополнительно потеряли 74,5 млрд, наша финансовая система не готова к работе с деньгами, деньгами граждан», - сказала она. Поэтому, по ее словам, правительство придерживается «исключительно солидарного принципа, который позволяет напрямую собранные деньги без потерь, без посредников, без уводов в различные организации, схемы и так далее выплачивать людям». Курируемый ею социальный блок будет отстаивать эту позицию во время дискуссий по этой теме в правительстве.

Солидарную часть пенсии Голодец назвала самой эффективной на данный момент схемой. «Я понимаю, что коллеги сейчас опять начнут в своих выступлениях настаивать на внедрении накопительной системы. И здесь мы должны очень четко выстроить все свои приоритеты», - предупредила она.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что государство не сможет обеспечить достойную пенсию работающим в настоящее время гражданам в долгосрочной перспективе без пенсионных накоплений. «Если смотреть на социальные проблемы, на проблему пенсионного обеспечения не краткосрочно, а долгосрочно, то без накопительного элемента в условиях нынешней демографии мы не сможем обеспечить достойный уровень пенсии работающих ныне людей», - сказала Набиуллина. Она напомнила, что ЦБ провел расчистку рынка негосударственных пенсионных фондов и внедрил реальную систему гарантирования накоплений.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что возобновление формирования пенсионных накоплений в текущем формате не предусмотрено, но с 2018 г. заработает новая модель формирования добровольных накоплений граждан.