ЦБ ожидает непростых экономических условий в ближайшие три года

Экономические условия в России будут непростыми в ближайшие три года, сообщил Банк России в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017-2019 гг.

«С учетом этого крайне важное значение будет иметь сохранение последовательной и согласованной макроэкономической политики, направленной на обеспечение экономической стабильности и формирование условий для восстановления сбалансированного спроса», - отметил ЦБ.