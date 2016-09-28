ЦБ ожидает годовую инфляцию по итогам сентября в 6,4–6,5%

Годовая инфляция в России по итогам сентября может составить 6,4-6,5%, что говорит о ее возвращении к докризисным темпам. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Росстат опубликовал очередной доклад, согласно которому инфляция в России в период с 20 по 26 сентября 2016 г. составила 0,1%, с начала года - 4,1%. Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 26 сентября 2016 г. сохранилась на уровне 6,5%.

Как ранее сообщало статистическое ведомство, инфляция в России в период с 13 по 19 сентября 2016 г. составила 0,1% после трех недель на нулевом уровне.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 16 сентября заявила, что, согласно прогнозам регулятора, инфляция в России по итогам 2016 г. составит 5,5-6%.