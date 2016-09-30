Caixin: Индекс PMI производственного сектора экономики Китая вырос в сентябре до 50,1

В сентябре индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики Китая вырос до 50,1 пункта, говорится в докладе делового издания Caixin. Как передает ТАСС, аналитики издания связывают оживление в отрасли с позитивной динамикой многих показателей: ростом количества заказов и запасов продукции на складах, увеличением инвестиций и цен, а также улучшением ситуации на рынке труда. Также они указывают, что начало расти количество экспортных заказов.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, а ниже - говорит о ее снижении.

Индекс PMI от делового издания Caixin является альтернативой официальной статистике правительства КНР, ранее альтернативный индекс рассчитывали экономисты HSBC.

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