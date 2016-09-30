Силуанов: Дефицит бюджета в 2016 году вырастет до 3,5-3,7%

Минфин намерен расходовать меньше в 2017 г., рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. Для этого придется увеличить дефицит 2016 г. до 3,5-3,7% ВВП, уточнил он, не пояснив, за счет чего вырастет дефицит.

Резервный фонд Минфин намерен тратить в оговоренных объемах – 2,1 трлн (больше 1 трлн уже потрачено на дефицит). «Еще 1 трлн до конца года потратим», - сказал Силуанов. «Также дозаймем на внутреннем рынке до конца года еще 200 млрд, - уточнил он, - до конца года будем занимать 30-40 млрд еженедельно».

Минфин рассчитывает на поступления от приватизации пакетов «Роснефти» и «Башнефти» до конца года, подтвердил Силуанов.