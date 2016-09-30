Пенсионеры начнут получать единовременную выплату с 12 января

Единовременную выплату в размере 5000 руб., которой правительство решило заменить вторую индексацию пенсий, пенсионеры смогут получить начиная с 12 января 2017 г. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он также рассказал, что в следующем году средняя пенсия по стране должна вырасти до 13 700 руб. «А к 2019 г. мы планируем, что она вырастет почти до 14 700 руб. И касаться это будет 40 млн пенсионеров. Их число к этому моменту несколько подрастет», – сказал он в интервью «Российской газете».

Одновременно с этим, по словам Дроздова, будет работать механизм федеральных и региональных доплат. «По тем регионам, где пенсии ниже, чем установлен уровень прожиточного минимума, будет введена доплата, деньги на это также предусмотрены», – заключил председатель ПФР.