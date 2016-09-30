Минтранс предлагает вернуть тарифы «Платона» к первоначально задуманным параметрам

Министерство транспорта хочет поставить вопрос о возвращении тарифов системы «Платон» к тем, что первоначально были заложены в ее финансовой модели. Как передает «Прайм», это на инвестиционном форуме в Сочи в эфире «России 24» заявил руководитель ведомства Максим Соколов. «Система отработала практически год. Никаких сбоев в ее работе нет, - констатировал он. - Тестовый период, можно сказать, завершается, и, конечно же, мы ставим вопрос о том, что необходимо вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске этого проекта».

Раньше Соколов высказывал мнение, что «Платон» должен собирать больше денег для решения тех задач, которые на него возложены.

Руководитель подведомственного Минтрансу Росавтодора Роман Старовойт заявлял ранее, что выступает за отмену льгот в системе «Платон» и возврат к ранее заявленному тарифу. При этом чиновник выразил надежду, что правительство «примет правильное и сбалансированное решение», напоминает «Интерфакс».

В настоящее время в «Платоне» действует тариф в 1,53 руб. за километр пути, «полный» тариф составляет 3,06 руб. за километр. Минэкономразвития предлагало продлить льготный тариф до 2019 г.

«Платон» - это система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 т в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам. Система предполагает использование для расчета оплаты бортовых устройств, а также маршрутных карт.