Медведев заявил о возможности небольшого роста экономики в начале 2017 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что негативные тенденции в экономике страны к концу года себя исчерпают. При этом благодаря мерам, которые правительство предпринимало в течение последних двух-трех лет, в начале следующего года будет небольшой рост ВВП. Об этом он заявил в интервью программе «Воскресное Время» Первого канала.

При этом, как заметил премьер, другие макроэкономические условия «остаются очень неплохие». В частности, низкий государственный долг, значительные объемы золотовалютных резервов, сопоставимые с первой десяткой стран мира. Он добавил, что в России снизилась инфляция, и, возможно, по итогам года страна выйдет на самую низкую инфляцию за новейшую историю, передает слова Медведева «Интерфакс».