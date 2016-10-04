Кудрин заметил выход экономики из пике

Российская экономика выходит из пике, считает руководитель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Как передает «Интерфакс», он сказал это на бизнес-форуме «Атланты» в «Крокус-сити холле». «В этом году у нас еще статистически 0,6% падение экономики. В следующем году мы будем примерно 0,5–0,8% роста. Я повторяю, что это статистически не так много, как хотелось бы, но мы уже выходим из этого пике», – сказал он. По его прогнозу, рост будет медленный и близок к стагнации.

В этих условиях российская экономика показала новую гибкость, добавил Кудрин. «Это реагирование на рыночные сигналы. Где-то сокращаются расходы, кто-то придерживает инвестиции, кто-то начинает их», – объяснил он.

Кудрин верит, что экономический рост в России обязательно начнется и вернется к 3–4% роста в течение пяти лет. Ранее Кудрин указывал, что высокая доля государственного сектора в экономике РФ является одним из основных тормозов экономического роста.