Расходы россиян в сентябре выросли впервые за три года – «Ромир»

Россияне по итогам сентября увеличили свои расходы на 4,8% по отношению к августу и на 6,3% – к сентябрю прошлого года, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Кроме того, в сентябре на 6% вырос средний чек россиян.

Рост показали все регионы, но особенно Центральный во главе с Москвой. Москвичи в сентябре увеличили свои расходы на 13% относительно августа. В Санкт-Петербурге рост расходов составил всего 0,8%. Расходы снизились в южных регионах (-5,2%) и в Сибири (-5,4%). Больше всего расходы выросли в городах с населением от 500 000 до 1 млн человек.

Наиболее расточительными оказались россияне со средними доходами. Относительно августа они потратили на 7,3% больше. Россияне с высокими доходами в сентябре тратили на 3,6% больше. Низкодоходники в сентябре сократили расходы на 0,6%.

Исследование проводилось на данных потребления 35 000 россиян, 13 500 домохозяйств в 181 городе с населением более 10 000 человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.