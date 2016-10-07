Госдума приняла в первом чтении законопроект о единовременной выплате пенсионерам

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о единовременной выплате пенсионерам.

Законопроектом предусматривается произвести в январе 2017 г. единовременную выплату в размере 5000 руб. лицам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 г. получателями пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом.

В свою очередь первый замруководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков сказал журналистам, что на встречах с депутатами жители часто поднимают вопросы индексации пенсий, дополнительных выплат.

«Внимательное отношение к пенсионерам - наш приоритет. Мы сделаем все возможное, чтобы они чувствовали себя защищенными», - заверил Панков.

Он уточнил, что единовременную выплату получат те, кто по состоянию на 31 декабря этого года успеет оформить пенсию и получить ее хотя бы один раз.

Как заявлял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, единовременная выплата будет производиться территориальными органами Пенсионного фонда на основании документов, имеющихся в их распоряжении. Порядок единовременной выплаты устанавливается Минтрудом России.

Удержания, предусмотренные законодательством, из суммы этой единовременной выплаты производиться не будут. Расходы на эти цели составят 221,7 млрд руб.