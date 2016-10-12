Набиуллина заметила снижение зависимости экономики от нефти

Российская экономика по-прежнему зависит от нефти, но эта зависимость уже снизилась, заявила Bloomberg TV председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, структурные изменения в экономике по-прежнему проводятся, и будут проводиться и при более высоких ценах.

«Наш бюджет, как и вся экономика, столкнулся с серьезными внешними потрясениями - обвалом цен на нефть и снижением нефтяных доходов, - сказала она. - Поэтому приспосабливание бюджета к внешним условиям должно быть постепенным, растянутым во времени, чтобы избежать новых шоков для экономики».

Нефть остается основным источником внешнего воздействия на российскую экономику, признает Набиуллина. По ее словам, если котировки нефти вырастут, рубль может укрепиться и через валютный канал это может привести к ускорению снижения инфляционных ожиданий, замедлению инфляции. В этом случае ЦБ может быстрее смягчать денежно-кредитную политику. «Ни цены на нефть, ни обменный курс не могут являться единственным спусковым механизмом при принятии решения», - сказала также она (цитата по ТАСС).

ЦБ не видит «больших, существенных рисков» со стороны притока капитала, поскольку сейчас экономика России функционирует в условиях ограниченного доступа на внешние финансовые рынки, передает ТАСС. По словам Набиуллиной, приток капитала идет в основном в государственные ценные бумаги, а кривая доходности по ним «вполне отвечает» ожиданиям регулятора.

Председатель ЦБ считает нереалистичным предпринимать «более амбициозные» меры контроля над бюджетным дефицитом, чем те, которые предложило правительство. «Мы проводим политику скорее консервативно, наша политика умеренно жесткая, - сказала Набиуллина. - Мы сохраняем положительные ставки в экономике исключительно для того, чтобы достичь цели удерживать инфляцию на уровне 4%. Эта задача не из простых».