Набиуллина сообщила о восстановлении потребления в России

Банк России отмечает признаки восстановления потребления, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Об этом сообщает «Интерфакс». «Должен быть очень правильный баланс между потреблением и сбережением. Тогда потребление начнет постепенно восстанавливаться, и мы уже сейчас видим признаки этого», - сказала она.

По словам Набиуллиной, инфляция остается высокой и ее необходимо снижать до инвестиционного уровня в 4%. Она добавила, что сейчас существует мнение, что инфляция пришла в норму, пора остановиться на этом уровне и снижать ставки.

«Инфляция 6-7% была более и менее нормальным уровнем в середине 2000-х годов, когда экономический рост был основан на постоянно растущих ценах на нефть. Это был основной двигатель экономики, сейчас нужна другая экономическая модель, она должна быть инвестиционной», - сказала председатель ЦБ.

«4% и ниже - это тот уровень, при котором инвестиции становятся предсказуемыми, когда инвесторы не думают об инфляции как о существенном факторе, который может повлиять на их планы, когда они могут выстраивать инвестиционные проекты», - отметила Набиуллина.