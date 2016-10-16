Половина россиян не верят сообщениям СМИ о ситуации в экономике – ФОМ

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» россияне стали меньше верить сообщениям СМИ о ситуации в экономике страны. Не доверяет журналистам 51% опрошенных, доверяют 40%.

Почти половина респондентов (46%) считают, что СМИ необъективно освещают ситуацию в российской экономике. Не согласны с ними 32% участников опроса.

Еще больше опрошенных (61%) склоняются к тому, что журналисты дают неполную картину дел в экономике. Противоположной точки зрения придерживаются 20% россиян.

При этом 46% считают, что ситуация в экономике хуже, чем сообщают СМИ, а 7% полагают, что журналисты сгущают краски. Опрос проводился 8-9 октября среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России.